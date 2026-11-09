Zakladatelé pražského start-upu Born Digital Tomáš Malovec a Zenon Sliwka jsou neustále ponořeni v umělé inteligenci. Aby ne: jejich společnost se věnuje vývoji AI agentů a takzvaných digital humans, laicky řečeno digitálních pracovníků, kteří umí komunikovat, analyzovat, rozhodovat a vykonávat reálné procesy napříč kanály i interními systémy. Automatizují kontaktní centra, urychlují obsluhu firemních zákazníků, snižují na minimum rutinní práci zaměstnanců nebo dodávají avatary na školení zaměstnanců.

Jejich klientela je přitom rozmanitá: od veřejné správy přes zdravotnictví, energetiku, bezpečnostní složky až po výrobce bankomatů. Ve společnosti založené v roce 2019 pracuje kolem 70 zaměstnanců a má 150 zákazníků ve 30 zemích světa. Každý rok roste obrat firmy o padesát procent, v loňském roce činil bezmála 78 milionů korun a jako start-up už jsou v zisku jednotek milionů korun.

„Každý rok dostávám otázku, jak se počet zaměstnanců změní příští rok, když na tržbách rosteme o desítky procent. AI ale změnila metriku růstu. Chci být stále na 70 lidech, protože díky umělé inteligenci zvládneme mnohem více práce, než jsme zvládali doteď. Rosteme ale o role, které nejsou tolik ohrožené AI, tedy o ty manažerské,“ říkají v rozhovoru zakladatelé, jejichž start-up zvítězil v pražském kole soutěže Firma roku.

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Co se dočtete dál

  • Jak AI změnila metriku růstu.
  • Jak přistupují k náboru lidí.
  • Jak se změnil svět vývojářů.
  • Jaké jsou plány start-upu.
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