Dalibor Cicman v Košicích vybudoval jednoho z nejdravějších hráčů v evropské e-commerce. Jeho společnost GymBeam je největším prodejcem sportovní výživy a doplňků stravy ve střední Evropě s ambicemi jít dále na západ a zamířit na velkou burzu.

GymBeam je známý nejen svou expanzní dravostí, silným marketingem a netradiční firemní kulturou, ale především technologickou vyspělostí. Cicman coby původem softwarový inženýr totiž sází na masivní automatizaci, vlastní AI servery a autonomní agenty, kteří dnes v podniku řídí většinu logistiky a dodavatelských řetězců.

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