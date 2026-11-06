Postavit si místo plotu Alzabox, Z-box nebo jinou výdejní skříňku zní jako lákavá představa, jak si relativně bezpracně přijít na slušný přivýdělek. Jak jsme popisovali v tomto článku, jde o peníze v řádu tisícovek měsíčně, a když si na svůj pozemek dáte pět šest takových boxů – a i takové případy v Praze máme –, můžete být i v desítkách tisíc korun měsíčně.
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