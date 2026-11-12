Umělá inteligence zásadním způsobem mění to, jak lidé objevují, porovnávají a nakupují produkty. Od tradičních vyhledávačů se přesouvají k AI agentům jako ChatGPT, Gemini či Copilot. Co to znamená pro budoucnost e-commerce a jak se na tuto změnu mohou připravit české e-shopy?
Více než třetina českých zákazníků už vyzkoušela umělou inteligenci při nakupování. A v globálním měřítku v tomhle oboru hraje klíčovou roli původem nizozemská společnost Adyen. Funguje jako platební brána, zpracovatel plateb i banka a zároveň propojuje online platby s fyzickými platebními terminály.
V Česku přes Adyen projde každá čtvrtá online platba, včetně těch spjatých s nákupy na Alze, Rohlíku, Notinu či GymBeamu.
Americký manažer Trevor Nies, jenž v Adyenu působí jako viceprezident pro strategický růst a především zodpovídá za e-commerce a tzv. agentické nakupování, v rozhovoru pro HN popisuje, jak online nakupování proměňuje přesun lidí od tradičních vyhledávačů směrem na platformy typu ChatGPT.
„Tyto AI platformy se o daném uživateli učí obrovské množství informací – znají váš zdravotní stav, protože se ptáte na zdravotní dotazy, vědí, kam cestujete, nebo že si vybíráte nové auto. AI agent dokáže lidem doporučit věci, které opravdu potřebují a na kterých jim záleží, mnohem lépe než samotní obchodníci,“ říká Nies a přidává data z ChatGPT: přibližně 20 procent všech vyhledávacích dotazů má komerční záměr – zákazník přímo hledá pomoc s nákupem, například „pomoz mi vybrat a koupit tričko“.
Jak reagují zákazníci, když je AI agent nasměruje na konkrétní e-shop?
To je fascinující údaj: pokud je zákazník přesměrován na web obchodníka přímo z AI agenta, je u něj o 50 procent vyšší pravděpodobnost, že nákup skutečně dokončí a nakoupí, než u člověka, který na web přišel organickou cestou. Budoucnost plně autonomního nakupování je sice ještě daleko, ale už dnes je vyhledávání a objevování přes AI pro obchodníky nesmírně silný nástroj. Pomáhá zviditelnit jejich katalog, což platí zejména pro menší e-shopy, které nemají tak silné značky.
Jak daleko jsme od stavu, kdy celý nákupní proces dokončíme přímo uvnitř rozhraní AI agenta?
Co se dočtete dál
- Jakou budoucnost do e-commerce přinese agentické nakupování.
- Jak se tomu mají e-shopy přizpůsobit.
- Jaké zahraniční e-shopy nám mohou být inspirací.
- Jaké odvětví e-commerce se nejvíce promění.
- Co AI agenti znamenají pro věrnostní programy.
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