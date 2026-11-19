Přihlásili jste se ke streamovací službě, která nabízela první měsíc sledování pořadů zdarma. Plánujete si účet hned zrušit, ale zapomenete. A pak už je pozdě a z účtu se vám strhne platba za celoroční členství. Tato praktika by v budoucnu mohla být nelegální ve všech státech Evropské unie. Pod hrozbou pokuty ve výši několika procent ročního obratu firmy.
Vzniká nový balík pravidel pro ochranu evropských spotřebitelů na internetu, který se dotkne nejen předplatných. Cílí také na manipulace, kterých se firmy dopouštějí na internetu – ať už jde o psychologické triky e-shopů, návykové prvky sociálních sítí, nebo tlak vývojářů na „sypání“ peněz do vylepšení v online hrách. V některých bodech ale podle expertů eurokomisaři velkým hráčům ustoupili.
Co se dočtete dál
- Čeho všeho by se nová pravidla týkala.
- V čem je návrh podle expertů slabý.
- Co na to největší digitální hráči nebo herní vývojáři.
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