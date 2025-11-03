Zákazníci sjednávající si krátkodobou pojistku, penzijní připojištění nebo spoření přes internet by se v polovině příštího roku měli dočkat větší ochrany. Vláda schválila novelu zákona, která mění pravidla pro smlouvy na finanční služby podepsané na dálku. Jde o ty produkty, které nemají vlastní evropskou regulaci a poskytují je jak banky, tak nebankovní instituce, a to stále častěji digitální cestou.
Co se dočtete dál
- Co přinese novela pro klienty finančních domů.
- Kde naopak jejich práva omezí.
- Co na to říkají poradci a banky.
