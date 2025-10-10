V poloprázdné velké síni Krajského soudu v Plzni se v pátek rozhodovalo o osudu nápojářské skupiny Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW). Producent známých chuťově výrazných minerálních vod Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen či Excelsior se od jara letošního roku potýká s problémy se splácením dluhopisů i některých dalších závazků. V červnu na sebe skupina podala insolvenční návrh s cílem se reorganizovat.
K tomu ale nedojde. Její plán narazil na pevně sešikované řady věřitelů. Již od léta to totiž mezi nimi a firmou jiskří. Ačkoliv obě strany shodně hovoří o co nejrychlejším prodeji podniku investorovi, každá z nich si představuje trochu jiné provedení.
Co se dočtete dál
- Jak probíhala schůze věřitelů.
- O co jednotlivým aktérům v případu jde.
- Co teď s majitelem Bílinské kyselky bude.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.