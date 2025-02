Máloco dokáže na české investiční scéně rozpoutat tak turbulentní debatu, jako je srovnávání podílových nebo pasivních fondů či řešení užitečnosti finančních poradců. Tentokrát ostrou diskusi rozpoutaly hned dva texty na toto téma publikované v Hospodářských novinách. První demonstruje na první pohled neintuitivní vliv poplatků na investorovo portfolio a mimo jiné obsahuje srovnání standardních nákladů podílových a pasivních fondů. Druhý text pak pokládá otázku, jakou mají finanční poradci v oblasti investic přidanou hodnotu, pokud jsou kvůli provizím ve střetu zájmů. Mezi nejhlasitější debatéry patří Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners.

„Určitě existuje malá skupina znalých a zkušených profesionálů, kteří vědí, proč investovat. A není tedy třeba platit někoho, kdo jim bude něco vysvětlovat a motivovat je. Ale není jich moc. Pro všechny ostatní je třeba zaplatit distribuci, marketing, edukaci a další,“ říká Borkovec s tím, že právě z těchto důvodů není investování do ETF nutně levnější než investice do podílového fondu. Investic neznalý člověk stejně podle něj musí využít zkušeností poradce nebo zaplatit vlastním časem věnovaným studiu. Borkovec pak současné masivní investování do pasivních fondů považuje „za cestu do pekel“ a obává se že se tím nafoukla bublina, která může splasknout. V rozhovoru v HN také vysvětluje, proč pořád existují předplacené poplatky nebo jak podle něj vybrat dobrý podílový fond.

