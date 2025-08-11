Roky platilo, že přes léto jsou kryptoměnové trhy podobně jako ty akciové v klidu. A že rekordy překonává nejznámější digitální mince světa – bitcoin – v jiných obdobích než zrovna během prázdnin. Letos je ale vše jinak. Bitcoin dosáhl rekordní hodnoty kolem 123 tisíc amerických dolarů minulý měsíc a v těchto dnech ji podle dat odborných webů, jako jsou Coinmarketcap nebo Coingecko, opět atakuje. Před prázdninami přitom jeho historické maximum činilo 110 tisíc dolarů.

Spokojenější mohou být po delší době i ti, kteří vsadili na druhou největší kryptoměnu světa – ethereum. To poprvé téměř po čtyřech letech od podzimu 2021 výrazněji překročilo hranici 4000 dolarů. Obchoduje se téměř za 4400 dolarů, ještě v červnu stálo necelých 2800. A mezi odborníky je zřejmý i dál opatrný optimismus. Proč?

  • Proč během těchto letních prázdnin kryptoměny boří zaběhlé pořádky a překonávají rekordy.
  • Co čekají odborníci od dalšího vývoje.
  • Jaké změny lze pozorovat na kryptoměnovém trhu v Česku.
