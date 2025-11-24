Pokroky v kvantových technologiích by mohly do budoucna znamenat velkou hrozbu nejen pro stávající bankovní systémy, ale také pro kryptoměnové odvětví. Kyberzločinci by s pomocí kvantových počítačů mohli jednoduše prolomit šifrovací metody a jejich řádění by nemusely uniknout ani bitcoiny, chráněné v kryptoměnových peněženkách.
I když to možná není otázka následujících let, některé společnosti berou kvantové hrozby vážně už nyní. Mezi nimi je také česká firma Trezor ze stáje kryptoměnové skupiny SatoshiLabs, která stojí za stejnojmennou kryptoměnovou peněženkou. „Je lepší být připravený,“ tvrdí v rozhovoru pro HN šéf společnosti Trezor Matěj Žák.
Co se dočtete dál
- Jak se na kvantové hrozby nachystat a co proti nim dělají společnosti z kryptoměnového odvětví.
- Proč bude nutné vyměnit starší kryptoměnové peněženky.
- Jak přemýšlejí lidé o bezpečnosti svých bitcoinů.
