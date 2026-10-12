Na úvod si pomůžeme situací ze života. S malým dítětem doma se člověku změní představa o tom, čemu chce věnovat volný čas. Začne ho ještě víc než dříve rozčilovat, kolik času musí trávit rutinními a otravnými činnostmi. Jedním příkladem za všechny je řešit každý týden, co budeme jíst, co musíme nakoupit a jak to uvaříme. Naštěstí dnes už jde tuhle práci předat někomu, kdo má času dost a nevadí mu ani počtvrté předělávat jídelníček.
Sám se ozve, posbírá přání členů rodiny, vymyslí recepty, optimalizuje nákup a vyřídí objednávku. Já už si pak jen všechno vyzvednu u dveří. Člověk ušetří mraky času, rozčilování v narvaných obchodech, a navíc i peníze. Agent totiž na rozdíl ode mě nehází do košíku blbosti, které jsem ani nakoupit nechtěl. Dokáže také sestavit recepty tak, aby se suroviny zužitkovaly a člověk neměl černé svědomí z tolika odpadu.
Je to jen jeden příklad problému, kde se dá dnešní umělá inteligence využít a který je zároveň všem dobře známý.
Sledovat dění v AI ale není snadné, protože skoro každý den přichází něco nového. Proto jsem si začal psát Zápisky začínajícího pasáka AI agentů. Budou o praktických zkušenostech a příležitostech, které AI přináší.
Hned zkraje uvádím, že nejsem programátor. Píši jako poučený laik, který ale s AI pracuje už od doby před veřejným spuštěním ChatGPT. Než se pustíme do stavby konkrétních agentních řešení, potřebujeme se zorientovat. A příklad s jídelníčkem a nákupem nám v tom dobře poslouží.
Co se dočtete dál
- Zjistíte, jak lze AI předat každodenní starosti bez programování a zbytečných výdajů.
- Ukážeme, co AI potřebuje, aby se od jídelníčku dostala až k objednávce.
- Dozvíte se, kde může váš agent pracovat a za co u jednotlivých variant platíte.
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