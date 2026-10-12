V roce 2027 dá Česko do dopravních staveb 183 miliard korun – alespoň takový je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který schválila koncem září vláda. Je to rekordní částka, ale ve stavebnictví vzbuzuje spíš smíšené reakce. HN mluvily s prezidentem Skansky pro střední Evropu Michalem Jurkou. Vysvětluje, proč ani taková částka českou infrastrukturu moc neposune. Rozebírá také, proč Česko ve spoustě věcí pokulhává za Polskem. A co vlastně dělá se stavebnictvím masivní robotizace administrativy?
Jak vnímáte sumu, která má jít ze státního rozpočtu příští rok na dopravní výstavbu?
Určitě je proinvestiční, dokáže pokrýt věci, které jsou potřeba. Na druhou stranu, já osobně bych v něm čekal ještě víc peněz.
Kde by se ty peníze měly vzít?
Dobrá otázka, to je dotaz na politiky. Když se na to podíváte historicky, tak je to samozřejmě nejvyšší číslo. Na druhou stranu, kdybychom odečetli inflaci za posledních pět let, tak se pořád budeme točit někde kolem 100 miliard, a to už tady bylo před pěti sedmi lety. V tom, co současný rozpočet dokáže pokrýt, úplně nejvyšší rozhodně není. Na to, co by stát stavět měl a chtěl, by bylo potřeba určitě více peněz.
Kde je absence dalších peněz podle vás vidět nejvíce?
Určitě jsou to vysokorychlostní tratě. Ale je to hlubší problém: rozpočet pokrývá stavby vysoutěžené, jsou na ně podepsané smlouvy. Ale na úplně nové stavby, které jako stát potřebujeme zahájit, je v něm méně peněz, než by bylo potřeba. Třeba Správa železnic bude moct rozjet tak tři čtyři větší investiční akce, což je všechno. Podobně je to i u dálniční sítě. A samostatnou kapitolou je příprava budoucích staveb.
Které konkrétní stavby budou Česku chybět nejvíc?
Já nechci úplně jmenovat konkrétní projekty. Kde je dneska priorita státu? To je zásadní problém. Když se podívám na železnici, chceme zlepšit připojení na Rakousko, Polsko a Německo – a já z toho ani nevím, jaká je priorita státu v této oblasti. A úplně stejně je to u dálniční sítě, kdy posledních 30 let posloucháme, že absolutní přednost má dálnice D35, která dodnes není dostavěná.
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