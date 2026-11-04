Krach jednání s konsorciem jihokorejských firem, které se měly v podstatné míře podílet na výstavbě nových bloků v Dukovanech, přinesl vážné pochybnosti o tom, do jaké míry je tím celý jaderný projekt ohrožen. K situaci se v komentáři po HN vyjádřil i šéf hlavního dodavatele KHNP Kim Hö-čchon. Podle něj společnost hledá nyní urychleně nového partnera pro stavební práce. Toho chce najít nejpozději do poloviny příštího roku.

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Co se dočtete dál

  • Kdo měl zajistit stavební práce na nových Dukovanech.
  • Proč jednání zkrachovala.
  • Jaké jsou šance, že se podaří včas najít nového dodavatele.
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