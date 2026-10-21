S akciemi výrobce turbín Doosan Škoda Power se ve středu přestalo na pražské burze (PXE) obchodovat. Stalo se tak na žádost firmy, která se rozhodla prodat ve zrychleném úpisu významnou část akcií společnosti. Plzeňský Doosan vyrábí parní turbíny pro elektrárny a bude se podílet i na dodávkách pro nové jaderné bloky v Dukovanech, které postaví korejská společnost KHNP.
S akciemi plzeňské firmy, která je součástí velkého jihokorejského koncernu Doosan, se obchoduje od února 2025. Z původní úpisové ceny 240 korun se hodnota akcií Doosan Škoda Power výrazně zvýšila. V úterý uzavírala na 453 korunách.
Co se dočtete dál
- Kolik už korejský Doosan získal z prodeje akcií a kolik ještě může získat.
- Jaký je podle pololetních výsledků backlog výrobce turbín.
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