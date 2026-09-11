Situace v energetice aktuálně připomíná socialistické zelinářství. „Banány? Nejsou, ptejte se příští měsíc,“ oznamuje vedoucí táhlé frontě čekajících. Jen příštím měsícem je myšleno období kolem roku 2030 a pomyslnými banány turbíny, motory a veškeré další komponenty pro stavbu flexibilních plynových zdrojů. Ty totiž momentálně na trhu zoufale chybí.
„Aktuálně objednáváme motory na rok 2029,“ říká Václav Klein, majitel brněnského výrobce Gentec CHP, který se specializuje na výrobu plynových kogeneračních jednotek na bázi pístových motorů o výkonu až 12 megawattů. Na prázdné regály přitom narazili energetici v době, kdy je poptávka silnější než kdy dříve. Už v říjnu by se po letech příprav měly rozjet aukce o takzvané kapacitní platby, které mají energetickým společnostem přinést jistotu potřebnou pro nákladné investice do velkých elektráren. Ty Česko po letech stagnace výstavby nutně potřebuje jako náhradu za končící uhlí i jako zálohu k energii ze slunce a větru.
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- Proč jsou komponenty pro plynové elektrárny nedostatkovým zbožím.
- Jak dlouhé jsou čekací lhůty klíčových výrobců.
- Kolik elektráren chce Česko podpořit prostřednictvím takzvaných kapacitních aukcí.
- Která paroplynová elektrárna se již v Česku dokončuje.