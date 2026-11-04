Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech, které jsou bezesporu největším stavebním projektem v historii České republiky a představují základ budoucí energetické bezpečnosti země, nyní vstupuje do fáze vlastní realizace. KHNP uzavřela jako hlavní dodavatel smlouvu s investorem, společností EDU II, vloni v červnu. Od té doby si každý den připomínáme obrovskou odpovědnost a důvěru, kterou do nás česká vláda i veřejnost vkládají.
V posledních dnech přinesla korejská i česká média zprávy o ukončení jednání se zamýšleným partnerem pro dodávku stavební části projektu. Uvědomujeme si, že taková informace může vyvolávat obavy, zda nebude ohrožen harmonogram nebo zdárný průběh projektu. Rád bych se za naši společnost k těmto obavám vyjádřil a zároveň veřejnost informoval o aktuálním stavu projektu a plánech, jak budeme dále postupovat.
Rozhodnutí ukončit jednání s dosud předpokládaným partnerem pro stavební část nepředstavuje žádnou závažnou překážku projektu. Šlo ve skutečnosti o nezbytný krok, pokud jsme chtěli posílit celkovou stabilitu projektu a jeho předvídatelnost a vytvořit co nejlepší podmínky pro úspěšné naplnění toho, co jsme slíbili. U tak rozsáhlých a dlouhodobých investičních celků, jakým je výstavba jaderné elektrárny, rozhoduje o úspěchu či neúspěchu zajištění dostatečné kapacity a důsledné prosazování sjednaných podmínek ještě předtím, než jakékoli stavební práce začnou.
Jsem si jist, že česká veřejnost se může i nadále plně spolehnout na úspěšné vybudování nových energetických zdrojů pod taktovkou KHNP. Vedou mne k tomu nejméně čtyři důvody.
Za prvé, klíčové fáze projektu pokračují i nadále podle plánu. Máme uzavřené smlouvy na projekční služby se společností KEPCO E&C, což představuje zásadní oblast inženýrských prací pro jadernou elektrárnu. Stejně tak máme podepsány dohody se společností Doosan Enerbility na dodávku hlavních technologických zařízení jaderného ostrova a konvenční části s turbínou a generátorem, do nichž se zapojí mimo jiné i plzeňská Doosan Škoda Power. V obou případech jsme už přešli do fáze projektování. V úzké koordinaci se zadavatelem a s příslušnými institucemi také intenzivně jednáme o dodávkách jaderného paliva a o zakázce na údržbu a servis během zkušebního provozu. Systematicky budujeme technickou základnu projektu a hlavní dodavatelský řetězec.
Za druhé, v KHNP nyní ve zrychleném režimu připravujeme transparentní výběrové řízení na nového stavebního partnera. Do doby, než bude vybrán a zapojí se do projektu, přebíráme zodpovědnost za zajištění koordinačních a přípravných činností. Na základě rozsáhlých zkušeností a odborného know-how v oblasti výstavby jaderných elektráren, které jsme načerpali v uplynulých desetiletích, děláme maximum pro to, aby řízení a příprava prací pokračovaly bez přestávky.
Za třetí, na našem odhodlání vše postavit a bezpečně uvést do provozu ve stanoveném termínu se nic nemění. Korejský jaderný průmysl si získal mezinárodní uznání díky perfektnímu řízení procesu výstavby a vysokým standardům kvality. Budeme dál úzce spolupracovat se zadavatelem, pečlivě kontrolovat a koordinovat jednotlivé etapy projektu tak, abychom splnili všechny hlavní milníky plánované českou vládou a EDU II, včetně zahájení zkušebního provozu elektrárny v roce 2037.
A konečně za čtvrté, úspěšné výstavbě nových bloků věnuje mimořádnou pozornost i korejská vláda, která tento projekt považuje za jednu ze svých priorit a symbol strategického partnerství mezi Českou a Korejskou republikou. Bude proto úzce spolupracovat a aktivně komunikovat s českou vládou a zadavatelem projektu tak, aby KHNP i její korejští partneři mohli maximálně přispět k hladkému naplnění všeho, na čem se obě země dohodly.
Výstavba nových jaderných bloků neznamená „jen“ vybudování jedné elektrárny. Představuje příležitost vytvořit strategické partnerství, v jehož rámci budou Česká a Korejská republika společně rozvíjet pokročilý průmysl a energetiku. KHNP bude i nadále rozšiřovat příležitosti pro zapojení českých společností a posilovat oboustranně výhodnou spolupráci s místním průmyslem.
Závěrem bych rád všechny naše české přátele ujistil, že KHNP průběžně a transparentně sdílí všechny informace se zadavatelem, EDU II, i s českou vládou a společně s nimi hledá nejlepší možná řešení. Nepochybuji, že společně dovedeme náš společný projekt ke zdárnému konci.
Autor je generální ředitel a prezident Korea Hydro & Nuclear Power
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