V souvislosti s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech se doposud ve veřejném prostoru zmiňovala především cena 407 miliard korun. Jde o takzvaný „overnight cost“, tedy pokud by elektrárna vznikla náhle přes noc, a nezahrnuje tak náklady na financování. Navíc vychází z cen roku 2024 a do výsledného účtu se promítne i inflace. Celková suma za nové bloky bude tedy výrazně vyšší.
Jiné oficiální číslo však zatím nebylo k dispozici, a vycházet tak bylo možné jen z odhadů. Přibližnější představu o reálné ceně však přináší nově zveřejněné dokumenty Evropské komise.
Co se dočtete dál
- Kolik počítá stát, že na výstavbu Dukovan půjčí.
- Kolik počítá, že by to mohlo být v extrémním případě.
- Jak je navržená podpora pro nové jaderné bloky.
- V čem Evropská komise spatřuje problém.
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