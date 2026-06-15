V souvislosti s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech se doposud ve veřejném prostoru zmiňovala především cena 407 miliard korun. Jde o takzvaný „overnight cost“, tedy pokud by elektrárna vznikla náhle přes noc, a nezahrnuje tak náklady na financování. Navíc vychází z cen roku 2024 a do výsledného účtu se promítne i inflace. Celková suma za nové bloky bude tedy výrazně vyšší.

Jiné oficiální číslo však zatím nebylo k dispozici, a vycházet tak bylo možné jen z odhadů. Přibližnější představu o reálné ceně však přináší nově zveřejněné dokumenty Evropské komise.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik počítá stát, že na výstavbu Dukovan půjčí.
  • Kolik počítá, že by to mohlo být v extrémním případě.
  • Jak je navržená podpora pro nové jaderné bloky.
  • V čem Evropská komise spatřuje problém.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.