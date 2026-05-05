Česko je jedním z největších světových exportérů uranového skla. Ve formě dlouhých tyčí se vyváží do skláren v Číně či USA, kde se z něj vyrábí šperky a vázy, které při nasvícení zeleně září. Sklo obvykle směřuje do světa přes přístav v Hamburku, kde mají s uranovým sklem zkušenosti. Loni v srpnu však jeden exportér poslal zásilku mimořádně přes Rotterdam. A tam nastal problém.
„V Rotterdamu měli nově nakoupené detekční rámy a ty byly nastaveny velmi citlivě. Takže tunová bedna s uranovým sklem jim tam okamžitě začala signalizovat radioaktivitu,“ popisuje Štěpán Kochánek, šéf Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Co se dočtete dál
- Proč odmítli úředníci v Rotterdamu sklo uvolnit a jak do situace zasáhl SÚJB.
- Proč se agenda úřadu pod Štěpánem Kochánkem násobně rozroste.
- V čem se liší plánované reaktory od těch, na které jsou Češi zvyklí.
- Co považuje předseda SÚJB za největší překážku rozvoje jaderné energetiky.
