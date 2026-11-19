Ondřej Vlček patří mezi nejvýraznější osobnosti české technologické scény. Takže když se po letech ve vrcholném managementu Avastu pustil do vlastního kyberbezpečnostního projektu a nepochyboval o tom, že z něho bude jednorožec, bylo třeba zpozornět.
Po roce to však se start-upem Aisle, který založil spolu se Stanislavem Fortem a Jayou Baloo, dopadlo jinak. V miliardové transakci ho koupila kanadsko-německá skupina Cohere.
Tak co se změnilo?
Já to neberu úplně jako exit – v tom smyslu, že neodcházím, naopak teď budeme moct dělat všechno na větší škále v rámci větší společnosti.
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