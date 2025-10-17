Po roce tajnůstkaření, ladění produktu a stavění týmu se nový start-up Ondřeje Vlčka konečně dostal na světlo. Někdejší šéf společnosti Avast (později Gen Digital) se dvěma spoluzakladateli Jayou Baloo a Stanislavem Fořtem rozjel projekt s názvem Aisle a má s ním velké ambice. V rozhovoru pro HN popisuje, kam míří, jak prožívá přestup z korporátu do startupového světa, proč teď nepotřebuje venture kapitálové investory a co je důležitější než status jednorožce.
Zkuste na začátek laicky Aisle představit. Co děláte?
Co se dočtete dál
- Jak vznikl start-up Aisle.
- Proč zvolili toto jméno.
- Jak Ondřej Vlček přistupuje k venture kapitálovým investicím.
- Co na nový start-up říká jeho rodina a zakladatelé Avastu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.