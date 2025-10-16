Je čas znovu stavět – tak se připoutejte. Takhle loni Ondřej Vlček oznámil, že končí v čele kyberbezpečnostní společnosti Gen Digital, nástupníka českého Avastu, a rozjíždí vlastní projekt. Ten se dlouho rodil v tajnosti v tzv. stealth módu. A až nyní vyplulo na povrch, o čem vlastně je.
Co se dočtete dál
- Co je nový projekt Ondřeje Vlčka.
- Jaké s ním má ambice.
- Jaká je kariéra Ondřeje Vlčka a jeho filantropické aktivity.
