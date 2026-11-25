Lékařům nebo pilotům letadel náročnost jejich zaměstnání s velkou odpovědností za životy dalších lidí kompenzuje vysoká finanční odměna. Jak jsou na tom ale další povolání, kde jsou hlavními stresory soutěživé prostředí, časté konflikty, přesčasy nebo časový tlak? A na jakých pozicích si lidé naopak přijdou na nadprůměrné mzdy i bez tlaku na psychiku?
Podle propočtů inzertního portálu JenPráce.cz pro HN si lidé v nejvíce stresujících profesích v průměru přijdou na zhruba o třetinu více peněz než pracovníci na nejpohodovějších profesích. Je ovšem několik výjimek, kde to neplatí. A řada pozic naopak za svůj stres nedostává připlaceno téměř vůbec.
Co se dočtete dál
- Které pozice zažívají nejvíce stresu a dostanete za ně nejvíce peněz?
- Kde jde v klidu vydělat nadprůměrné peníze?
- A kde se naopak stres nevyplácí a proč to tak je?
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