Blíží se termín, kdy začnou platit nová pravidla v souvislosti s takzvaným transparentním odměňováním. Firmy ale doposud neměly jasno v tom, jak přesně nyní musí postupovat při pohovorech, podle čeho smějí přidávat peníze nebo zda se do oficiálně sledovaných odměn počítají i bonusy. Úředníci ministerstva práce a sociálních věcí proto připravili pro firmy podrobnou příručku. A HN z ní přinášejí podrobnosti.

Ministerští úředníci nazývají začátek příštího roku jakousi první etapou, kdy začnou platit první tři základní změny vycházející z evropské směrnice o transparentním odměňování. Ty se stanou součástí novelizovaného zákoníku práce a mají vést k rovnějšímu přístupu na trhu práce.

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Co se dočtete dál

  • Jaké tři změny začnou platit od ledna 2027.
  • Co všechno musí mít firmy od Nového roku ve vnitřních předpisech.
  • Jaká úskalí čekají na nejmenší firmy do 50 zaměstnanců.
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