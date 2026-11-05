Stále není jisté, do jaké míry umělá inteligence skutečně promění skladbu pracovních míst. České firmy totiž v tuto chvíli ve větším nepropouštějí a prozatím jen omezují nábor, zejména těch nejmladších pracovníků. Nová data ale ukazují, že nástup technologií na pracoviště už  ovlivňuje pocity Čechů a jejich očekávání ohledně budoucnosti. Obávají se, že kvůli AI přijdou o práci a nepodaří se jim najít nové místo.

Vlivem a dopady AI na trh práce se zabývala poslední vlna pravidelného průzkumu zvaného Index jistoty. Ten napříč populací starší 18 let provedla výzkumná agentura Ipsos pro BNP Paribas Cardif Pojišťovnu a HN mají jeho výsledky k dispozici. Co data naznačují?

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Co se dočtete dál

  • Kolik Čechů se bojí, že jim AI vezme práci.
  • Jak je to s dvacátníky a padesátníky.
  • Jaká je realita na trhu.
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