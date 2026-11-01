Je sice neděle, přesto si zaměstnanec sedne za pracovní počítač. Projde si maily, dožene resty z uplynulého týdne, nebo si dokonce přidá celý pracovní den. Data ukazují, že takto vypadá realita stále větší části kancelářských pracovníků. Sen o tom, že lidé stihnou více práce v kratším čase, se nenaplnil a namísto toho si lidé práci stále více roztahují do většiny týdne podle svých osobních potřeb.
Co se dočtete dál
- Co ukazují data o práci v neděli.
- Proč se lidem nedaří vše dokončit v pracovním týdnu.
- Kdy je práce o víkendu rizikem.
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