Základní manažerské poučky se shodují na jedné věci: zaměstnanci potřebují dostávat jasné instrukce a musí vidět smysl v tom, co dělají. Pak jejich produktivita stoupá. Jakou roli ale třeba hraje tón, jakým šéf práci zadává, nebo to, zda se na úkolu podílí více lidí? Odpovědi přinesla velká analýza zpráv zaslaných přes Slack v rámci více než tisíce pracovních týmů.

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Co se dočtete dál

  • Na co přišla analýza 300 tisíc konverzací ze Slacku.
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