Sehnat práci jakožto čerstvý absolvent nebo začátečník je ve většině západních zemí, včetně Česka, stále těžší. Trend se ale začíná výrazně lišit napříč jednotlivými odvětvími. Postupně se mění skladba toho, v jakých oborech firmy nezkušené pracovníky nabírají a kde je naopak přestávají potřebovat. Kde nyní junioři seženou práci složitěji a kde mají naopak největší šanci?

„Zatím vidíme, že po relativně silném jaru se nabídka pozic vhodných pro juniory v létě meziročně mírně oslabila,“ hodnotí obecnou situaci například analytik portálu JenPráce.cz Michal Španěl. 

Podle dat tohoto serveru poskytnutých HN poptávaly firmy v srpnu meziročně celkem o osm procent méně začátečnických pozic. Na jaře bylo přitom skóre přesně opačné – třeba v březnu bylo na tomto portále meziročně o osm procent více nabídek pro juniory než ve stejnou dobu loni. Jde tak spíše o pokračování trendu z minulého roku, kdy si začali odborníci úbytku juniorních pozic všímat poprvé ve větším měřítku.

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Co se dočtete dál

  • O kolik méně nabízí firmy pozic pro juniory a proč.
  • V jakých oborech je nabídek méně.
  • Kde počet naopak roste.

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