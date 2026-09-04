Nadmíra stresu, vyhoření či šikana a obtěžování na pracovišti jsou závažnými zdravotními riziky, varují europoslanci. Chtějí proto, aby před těmito faktory zaměstnance lépe chránil zákon a firmy byly povinny mít tato rizika pod kontrolou. Pokyny k tomu, jak hlídat dopady na psychiku v práci, už připravují i čeští úředníci. Zaměstnavatelé se ale bojí zahlcení dalším papírováním a povinnými měřeními stresu.
Podle dat prezentovaných europoslanci vynakládají členské státy Evropské unie každý rok 100 miliard eur na řešení psychických problémů zapříčiněných prací – kvůli nepřítomnosti a nižšímu výkonu. Až 80 procent z těchto nákladů a ušlého zisku přitom nesou firmy. Jde tedy o výrazný zdravotní i ekonomický problém, který je třeba začít hlouběji řešit.
Co se dočtete dál
- Na čem staví možná nová pravidla hlídání míry stresu na pracovišti.
- Co v této souvislosti připravují čeští úředníci.
- V čem spočívá právo na odpojení od práce.
- Co na to říkají firmy.