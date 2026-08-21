Dříve si firma pod vzděláváním svých lidí představila spíše bezpečnost práce nebo požární ochranu. S rychlým rozvojem technologií a proměnami na trhu práce ale přibývají společnosti, které jako nový standard vidí pravidelné rozvíjení zaměstnanců v řadě dalších oblastí. Nový rozsáhlý průzkum ukazuje, že v nějaké formě do nepovinných školení investuje už téměř každý český podnik. Odhalil ale také zásadní chyby, které při rozvíjení svých lidí dělají.
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