Napíšou e-maily, připraví shrnutí dokumentů a dá se s nimi dobře brainstormovat. Nástroje umělé inteligence už denně používá asi třetina českých manažerů a manažerek. Podle odborníků by se na ně ale neměli spoléhat příliš, mohou si tak totiž nevědomě otupovat základní schopnosti. Které to jsou a jak je naopak pomocí AI rozvíjet?

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Co se dočtete dál

  • Které schopnosti manažerů nejvíce trpí s používáním AI.
  • Kde je největší riziko zhoršení schopností.
  • A jak je naopak pomocí AI rozvíjet.
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