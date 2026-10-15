Napíšou e-maily, připraví shrnutí dokumentů a dá se s nimi dobře brainstormovat. Nástroje umělé inteligence už denně používá asi třetina českých manažerů a manažerek. Podle odborníků by se na ně ale neměli spoléhat příliš, mohou si tak totiž nevědomě otupovat základní schopnosti. Které to jsou a jak je naopak pomocí AI rozvíjet?
Co se dočtete dál
- Které schopnosti manažerů nejvíce trpí s používáním AI.
- Kde je největší riziko zhoršení schopností.
- A jak je naopak pomocí AI rozvíjet.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace