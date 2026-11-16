Momentální situace automobilového koncernu Volkswagen (VW) na první pohled nedává příliš důvodů k optimismu. Za prvních devět měsíců se provozní zisk skupiny meziročně propadl o 98,7 procenta na 0,1 miliardy eur (2,4 miliardy korun). Vedení chce seškrtat 100 tisíc pracovních míst z celkových 660 tisíc, zavřít některé německé továrny, rovněž letos počítá s provozní marží maximálně jedno procento a také musí řešit, jak vyřeší vynucený pád na čínském trhu. Šéf VW Oliver Blume to ale vidí jinak: do roku 2030 chce dosáhnout rekordních zisků a marži dostat k 10 procentům. To se přitom koncernu zatím nikdy nepodařilo.
Co se dočtete dál
- Jak vidí Blume budoucnost koncernu.
- Kde chce VW ušetřit.
- Jaké jsou překážky plánů.
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