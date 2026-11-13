Ve veřejném prostoru je nejvíce slyšet o problémech a úsporných řešeních koncernu Volkswagen (VW). I kvůli tomu, že mají dopadnout také na českou Škodu Auto. Trochu v ústraní zůstává momentální situace další německé automobilky Mercedes-Benz. Přitom ve Stuttgartu, sídle značky, musí poslední měsíce řešit podobné problémy jako šéfové VW ve Wolfsburgu. Manažeři Mercedesu nyní zvolili radikální řešení, ke kterému se zatím neodhodlali ani zástupci VW.
Co se dočtete dál
- Co se v Mercedesu děje.
- Jaké má vedení plány.
- O kolik je levnější výroba v Maďarsku.
- Co bude se značkou dál.
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