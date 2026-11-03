Zatímco loni se manažeři německých automobilek obávali následků zavedení cel na dovoz aut do USA, nyní k americkému trhu směřují své naděje. Tamní zákazníci mají nahradit ty z Číny, kteří mnohem častěji kupují auta domácích výrobců místo německých. Značkám ze skupiny Volkswagen, Mercedesu a BMW v Číně padají prodeje, klesající zisky má nově vytáhnout prodej velkých SUV v Americe. To ale nebude jen tak.
Co se dočtete dál
- Jaká je strategie německých značek v USA.
- Může Amerika nahradit Čínu.
- Jaké je uvažování německých manažerů.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace