Zatímco loni se manažeři německých automobilek obávali následků zavedení cel na dovoz aut do USA, nyní k americkému trhu směřují své naděje. Tamní zákazníci mají nahradit ty z Číny, kteří mnohem častěji kupují auta domácích výrobců místo německých. Značkám ze skupiny Volkswagen, Mercedesu a BMW v Číně padají prodeje, klesající zisky má nově vytáhnout prodej velkých SUV v Americe. To ale nebude jen tak.

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Co se dočtete dál

  • Jaká je strategie německých značek v USA.
  • Může Amerika nahradit Čínu.
  • Jaké je uvažování německých manažerů.
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