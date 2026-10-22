Škodě Auto se sice v poslední době výsledkově daří, musí se ale vyrovnávat i s řadou turbulencí. Největší česká automobilka zůstala po náhlém oznámení odchodu Klause Zellmera bez šéfa. Martin Jahn, jediný Čech v představenstvu značky, odešel začátkem října řídit prodej a marketing do koncernového ústředí Volkswagenu (VW) ve Wolfsburgu. Nyní se navíc do Boleslavi z Německa naplno přelévají problémy trápící se mateřské skupiny. Kvůli klesajícím ziskům a rostoucím nákladům plánuje VW celosvětově zmrazit do roku 2030 mzdy, a to včetně Škody Auto. Tamním odborům to v minulém týdnu sdělilo představenstvo Škodovky na podnikovém shromáždění.
Co se dočtete dál
- Co se ve VW děje.
- Jak to dopadne na Škodu.
- Co bude dál.
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