Během velkého ukrajinského dronového útoku na ruský ropný terminál Usť-Luga na břehu Baltského moře v noci na 11. listopadu se nad ruskou raketovou korvetou Naro-Fominsk, plující ve Finském zálivu, objevilo několik dronů. Ruskou válečnou loď poškodily a do Petrohradu musela dojet za doprovodu. Ztráty a rozsah poškození nebyly potvrzeny.
O deset dní později, 21. listopadu ráno, zhruba ve stejné oblasti Finského zálivu ukrajinské drony zaútočily na ruskou nákladní loď Sparta II, kterou zachraňovaly ve svých vodách finské lodě. Šlo o první dva případy, kdy Ukrajinci v Baltu na volném moři zaútočili na ruská vojenská plavidla.
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