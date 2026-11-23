Dopady ruské agrese proti Ukrajině a s tím spojených bojových operací se čím dál víc přelévají do zahraničí. Rusové se bombardováním měst snaží na začátku zimy zlomit morálku Ukrajinců. Ti si naopak pečlivě vybírají vojenské cíle tak, aby to ruskou vojenskou mašinérii a ekonomiku hodně zabolelo.
Důsledkem je, že Evropa bude čím dál častěji řešit to, co o víkendu Finové nebo Poláci: jak reagovat na to, že suverenitu členské země Severoatlantické aliance naruší hořící neřiditelná loď nebo raketa, kterou se nepodaří protivzdušné obraně sestřelit.
Co se dočtete dál
- Jak Ukrajina rozšiřuje bojiště na moře.
- Které ruské lodě byly zasaženy a jaký to má dopad na ruskou stínovou flotilu.
- Jaké reakce a vojenské posuny očekává Evropa po přezkumu obranné politiky USA.
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