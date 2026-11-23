Dětských sebevražd v posledních letech přibývá. Za některými tragédiemi přitom může stát neúnosná situace v rodině, dlouhodobá šikana nebo volání o pomoc, které odpovědné instituce ignorovaly. Dalo se smrti dítěte zabránit? A neselhal stát, který ho měl chránit? Do českého práva se dostane speciální komise, která na tyto otázky odpoví. Jejím cílem nebude hledat konkrétní viníky, ale odhalit selhání státu a zabránit podobným tragédiím v budoucnu.
Podobný orgán už sice od letošního roku působí při ministerstvu práce a sociálních věcí, funguje však pouze jako neformální poradní sbor ministra bez větší opory v zákoně. Na její potřebě se vláda s opozicí shoduje. Spor se ale vede o to, kdy komise získá potřebné pravomoci.
Co se dočtete dál
- Jaká má být podoba a pravomoci nové Komise pro přezkum úmrtí dětí.
- Jaký přístup ke zdravotnické dokumentaci, pitevním protokolům a policejním spisům komise získá.
- Kdo bude jmenovat členy komise a jak zajistit její nezávislost.
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