Už roky jsou nejčastějšími pacienty a pacientkami Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech mladiství, kteří se pokusili o sebevraždu. Část z nich má depresivní poruchu a nasadí se jim léčba. Roste ale podíl dětí, které k činu sáhnou proto, že si nevědí rady se životem a touto formou si chtějí říct o pomoc. Trpí úzkostmi a bojí se chodit do školy.
„Mezi dnešními dětmi a adolescenty už není stigma kolem toho, že byl někdo hospitalizovaný na psychiatrii. Někteří z nich vědí, že pokud si vezmou léky a zavolají si záchranku, rozběhne se kolotoč zdravotní péče,“ popisuje v rozhovoru s HN ředitelka lounské psychiatrie Nikol Přibilová.
Situace se podle ní stupňuje. Zatímco loni přijímali první větší nápor sebevražedných dětských pacientů kolem poloviny září, letos jim telefony v ambulanci zvonily už první školní den. Stále častěji také nemocnice řeší případy agrese potomků vůči vlastním rodičům. Za to podle této dětské psychiatričky může několik mezer ve výchově. V čem se stala chyba? A jak je na tom nyní řadou ministrů dlouho slibovaná oprava budovy lounské psychiatrie? V minulých letech se totiž dostala do povědomí veřejnosti především kvůli otřesným podmínkám, v nichž se děti léčily.
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- V roce 2025 bylo zaznamenáno celkem 268 případů agresivního jednání ve školách a školských zařízeních.
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