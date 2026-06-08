Opakují lidé chyby rodičů? Přenášejí násilí, toxické vazby nebo třeba alkoholismus svých otců či matek do vlastních rodin? Dlouho se věřilo, že to, jak nás vychovávali rodiče, ve velké míře ovlivňuje i naše vlastní vztahy, přístup k partnerům či dětem. Slavný psychiatr, jehož kniha v minulosti tento názor pomáhala šířit, nyní vysvětluje, že vědecké důkazy vlastně říkají něco jiného.
Americký psychiatr Amir Levine z Kolumbijské univerzity ve své nové knize Secure (Bezpečné pouto) vysvětluje, že rodiče svým dětem „kazí“ život mnohem méně, než si myslí. „Je to hluboce zakořeněný předpoklad, avšak mylný,“ říká pro někoho možná překvapivě. Byla to totiž právě jeho kniha Attached (Citové pouto) z roku 2010, která k citovým vazbám mezi rodiči a dětmi přitáhla pozornost.
Co se dočtete dál
- Jak je to ve skutečnosti se vztahem výchovy a pozdějšího vztahu s vlastními partnery a dětmi.
- Co ukázaly vědecké experimenty.
- Jaké typy lidí jste a jaký to má vliv na vztahové vazby.
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