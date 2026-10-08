Nová pravidla péče o děti po rozvodu neplatí ještě ani rok a už se mají opět měnit. Vláda má v pondělí probírat návrh ministerstva spravedlnosti, který má lépe chránit děti ohrožené domácím násilím nebo nevhodným zacházením rodičů. Týraných dětí totiž v Česku stále přibývá.

Resort přichází i s novinkou, která má zrychlit jednání – nově by soudci nemuseli čekat na znalecké posudky. Podle části odborníků je ale ministerský návrh v ochraně dětí nedostatečný a prosazují přísnější senátorskou novelu z pera advokátky Hany Kordové Marvanové.

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  • O jaké návrhy na ochranu dětí se jedná.
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