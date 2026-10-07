Dobrý den, my jsme studenti smíchovské průmyslovky a náš pan ředitel kandiduje do Senátu,“ zastavují mladíci a jedna slečna s barevnými čepičkami s vrtulkou kolemjdoucí před stanicí metra Lužiny. I se samotným Radko Sáblíkem je jich tam pětadvacet a procházející občany odchytávají velmi svědomitě, dá se říct, že nikdo nemá šanci „uniknout“.

Sáblík vybudoval střední školu, která v Česku nemá obdoby. Studenti učí studenty, zakládají start-upy, vedou vlastní projekty a někdy ani nemusí chodit do vyučování. Nyní ředitel opět překvapil – celou jeho kampaň za ODS do Senátu organizují studenti jeho školy. Zatímco někteří lidé to považují za skvělou lekci občanské angažovanosti, pro jiné je to zneužití moci. Situaci ve škole už prověřovala i Česká školní inspekce.

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Co se dočtete dál

  • Co si o kampani myslí Česká školní inspekce.
  • Jak reagují voliči.
  • Co na kritiku říkají studenti a Radko Sáblík.
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