Dáme Praze tempo. To je hlavní heslo předvolební kampaně v metropoli, se kterým kandiduje do nadcházejících komunálních voleb koalice Spolu pro Prahu sdružující ODS a TOP 09. Heslo trochu překvapivé, které by se čekalo od strany v opozici, a ne od toho, kdo uplynulé čtyři roky největší město v republice řídil a měl nejdůležitější gesce. Včetně postu primátora.

Jak tedy vypadá metropole po čtyřech letech vládnutí koalice Spolu pro Prahu, Pirátů a STAN v čele s Bohuslavem Svobodou z ODS?

Při bližším pohledu se ukazuje, že Praha zvýšit tempo opravdu potřebuje. Klíčové projekty zamrzly a řada věcí, která podle tehdejších předvolebních slibů i koaliční smlouvy už dávno měla být, je stále v nedohlednu.

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Co se dočtete dál

  • Co se končící koalici v metropoli povedlo a co ne.
  • Kdo hlavní město ve skutečnosti řídil.
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