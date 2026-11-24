Odborníci léta upozorňovali na to, že v Česku je mnohem méně identifikovaných nadaných a mimořádně nadaných žáků, než by podle výzkumů mělo být. Přitom pokud o talentech nevědí rodiče ani učitelé, nedostanou žáci potřebnou podporu ani možnost svůj talent dál rozvíjet. Proto Pražský inovační institut společně s Centrem podpory nadání Invenio zorganizovaly projekt, v němž během roku otestovaly žáky třetích a čtvrtých ročníků na 70 pražských základních školách.
Výsledky ukázaly, že vědci měli pravdu. Testy odhalily třikrát více nadaných, než kolik jich školy mají zapsaných na základě testů z pedagogicko-psychologických poraden. A podobně to dopadlo i s mimořádně nadanými žáky, jejichž IQ je vyšší než 130.
Co se dočtete dál
- Jak jsou na tom dívky v porovnání s chlapci.
- Co dalšího o nově diagnostikovaných nadaných dětech testy zjistily.
- Proč je důležité o nadaných dětech vědět a jak postupovat dál.
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