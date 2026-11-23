Národní pedagogický institut (NPI) je hlavní spojkou mezi školami a ministerstvem a od září má nové vedení. Šéf resortu Robert Plaga (ANO) si od něj slibuje hlavně zlepšení komunikace a úspěšné dokončení očekávané reformy výuky. Takzvanou revizi rámcových vzdělávacích programů totiž od začátku provází problémy.
Do čela institutu si vybral zkušenou manažerku Irenu Fričovou. Ta se hned po svém příchodu musela potýkat s chybějícími zaměstnanci a personální stabilizací úřadu. Nyní po dvou měsících odešli klíčoví lidé, kteří mají právě reformu výuky na starosti. Podle Fričové to ale práci na ní neohrožuje a avizuje větší organizační změny v úřadu.
Jak chcete získat zpátky důvěru učitelů, kterou většina z nich ztratila poté, co se během příprav nových rámcových vzdělávacích programů (RVP) neustále něco měnilo?
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- Bude reorganizace znamenat také propouštění?
- K jakým úpravám nových „osnov“ nyní dochází?
- Kdo z NPI odchází a proč a jak to bude nová ředitelka řešit?
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