Češi se v angličtině oproti minulému roku zhoršili. V celosvětovém žebříčku znalosti angličtiny EF English Proficiency Index obsadili 24. místo, předběhli je i obyvatelé Rumunska, Bulharska či Slovenska. Mezi českými městy vyniká Brno, které stejně jako v minulosti předstihlo Prahu. V čele žebříčku se dříve pravidelně umisťovalo Nizozemsko – to ale letos kleslo až na pátou příčku a na špici ho vystřídala jiná evropská země.
Co se dočtete dál
- Kdo je v žebříčku první.
- Proč je Brno lepší než Praha a co dělají Slováci lépe.
- Jak se mají Češi v mluvení zlepšit a co mají dělat školy.
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