Nejlépe v Evropě umí anglicky Nizozemci, nejhůře Italové. Češi se oproti loňsku zlepšili a posunuli se o jednu příčku na 23. místo ze 123 zúčastněných zemí z celého světa. Třeba Slováci se ale letos dostali do nejlepší desítky. Vyplývá to z žebříčku světové vzdělávací instituce EF (Education First) za rok 2025. Lepších výsledků dosáhly hlavně nejmladší generace, v dlouhodobějším hledisku to však znamená, že se pouze dostali na úroveň před covidovou pandemií.
Co se dočtete dál
- Proč Česko za evropskými zeměmi zaostává a v čem nejvíce.
- Čím experti vysvětlují rozdíl mezi městy.
- Jak AI mění úroveň znalostí angličtiny
