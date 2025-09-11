Sám s angličtinou jako dyslektik bojoval, učitelé mu říkali, že z jazyků nikdy neodmaturuje. Po škole začal pracovat jako dělník ve fabrice. Řekl si, že se naučí anglicky sám z učebnice. Když mu bylo dvacet a firmě hrozil krach, odjel do Irska. Tam se do angličtiny zamiloval, vrátil se, vystudoval pedagogiku a začal učit ve školách. Nyní se živí online kurzy – na internetu je známý jako Broňa. Lidem se líbí jeho neotřelý přístup a krátká vysvětlující videa, která natáčí. O tom, jaké trendy nyní pozoruje v učení jazyků, které chyby dělají učitelé ve školách i svém postoji k využití AI při výuce jazyků, mluví v rozhovoru s HN.
Jak dlouho učíte angličtinu?
Třináct let jsem učil na gymnáziu v Brně, nyní si moje kurzy kupují v naprosté většině případů dospělí. Sledují mě hlavně lidé, kteří mají pocit, že se anglicky nikdy nenaučí. Věří, že jim rozumím. Protože učitelé angličtiny jsou většinou ti, kterým šly jazyky na základní škole, pak na střední, a tak si řekli, že angličtinu vystudují a budou ji učit. Moji kolegové na gymnáziu často říkali: Už nevím, jak jim to vysvětlit. Co na tom nechápou, když je to tak jasné? Já jim ale rozumím, protože jsem si tím prošel.
Kdy jste se dostal z katedry na YouTube?
Stalo se to vlastně omylem. V roce 2016 mě kamarádka požádala, abych zaskočil na přednášce pro skauty. Napadlo mě, že si to natočím. Vzal jsem ruční kameru, s kterou natáčeli rodiče na dovolené. Poslal jsem pak kamarádce odkaz na YouTube, nevěděl jsem, že ho může najít i někdo cizí. Najednou mi tu přednášku začali komentovat cizí lidé. Chválili mě, že konečně chápou, jak se to naučit. Nejdřív jsem chtěl video smazat, ale pak jsem se rozhodl natočit další. Nebyl to žádný byznysplán, ale časem se to začalo více a více rozrůstat.
Co se dočtete dál
- Jaké chyby dělají rodiče i učitelé.
- O možnostech, jak zdarma zdokonalit svou angličtinu.
- Co vás skvěle připraví na pohovor v angličtině.
