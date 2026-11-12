Ministr školství Robert Plaga (za ANO) oznámil, že nejpozději na jaře 2029 budou moci žáci podat pět přihlášek na střední školy, nikoli tři jako nyní. Žáci také budou psát nejdříve přijímací testy a až pak budou podávat přihlášky. To by mělo zvýšit jejich šance dostat se na školu, kam skutečně chtějí. Omezí to ale pořádání školních kol přijímacích zkoušek. Už letos se také podstatně rozšíří příprava na přijímací zkoušky, kterou poskytne ministerstvo školství zdarma. A to i přijímací zkoušky nanečisto, které pořádá Cermat.

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Co se dočtete dál

  • Jak budou vypadat edukační videa.
  • Čím ministr Plaga změny odůvodňuje.
  • Co doporučují odborníci.
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