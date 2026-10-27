Cermat oznámil změny v přijímacích zkouškách na střední školy, které budou příští rok na jaře skládat letošní deváťáci a také zájemci o víceletá gymnázia. Zejména testy z matematiky se výrazně zjednoduší. Nově žáci nebudou muset řešit například úlohy na výpočet obsahu válce nebo zvládat řadu konstrukčních úloh. Ke zjednodušení testů má dojít kvůli tomu, že některé školy už letos učí podle nového rámcového vzdělávacího programu (dřívější osnovy). V testech totiž může být jen to, s čím se ve škole setkají jak žáci, kteří se učí „postaru“, tak i ti, jejichž školy už zkouší reformovanou výuku.
Co se dočtete dál
- Které učivo se nově nebude moct objevit v přijímacích zkouškách.
- Proč zjednodušení přijímaček může být pro žáky spíše nevýhodné.
- Čeho se obávají učitelé.
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