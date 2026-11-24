Když Česká spořitelna loni slavila 200 let od svého založení, dala tuzemské společnosti slib, že zpřístupní kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v Česku. Svoji vizi naplňuje díky Nadaci České spořitelny a digitální platformě Skoala, která poskytuje učitelům základních a středních škol metodiky pro vzdělávání dětí v oblasti financí.
Výuka by se měla ještě více zaměřit na praktické dovednosti, proto se chce Nadace České spořitelny podílet na diskusi a proměně finančního vzdělávání ve školách. To se neobejde bez spolupráce se státem, školami a pedagogickými fakultami.
„Naší ambicí je aktivně měnit podobu finančního vzdělávání v Česku,“ říká David Hubáček, ředitel finančního vzdělávání v Nadaci České spořitelny. „Ve výsledku nejde jen o to, co děti o financích vědí, ale hlavně o to, jak s těmito znalostmi dokážou naložit.“
Nadace České spořitelny se od roku 2019 zaměřuje hlavně na vzdělávání s důrazem na podporu učitelů a rozvoj vedení škol. Jak jsou dnes školy připravené na digitální výuku?
Myslím, že dobře. S přechodem na digitální výuku, i pokud jde o vybavení škol, nám pomohla pandemie covidu. Nejen ve školách se ukázalo, že online výuka je možná. Vzděláváme pedagogy pomocí digitálních webinářů, a nebýt covidu, nastalo by to mnohem později.
Skoalu jsme začali vyvíjet někdy před třemi lety, a vybavení nebo wi‑fi tehdy představovaly velké riziko. Zjistili jsme ale, že školy jsou na digitální program připravené. Většina z nich má už dnes tablety, které učitelé mohou při výuce využívat. Ve Skoale je registrovaných téměř 76 procent základních a středních škol v Česku a osobně si nepamatuji, že bychom někde řešili problém, že škola není schopna pracovat a naplno využívat digitální platformu.
Nadace České spořitelny investovala do modernizace českého vzdělávání v letech 2020 až 2025 celkem 770 milionů korun, z čehož 170 milionů do projektu Skoala. Máte hodnocení dosavadních výsledků?
Předchůdce Skoaly – program Abeceda peněz – byl poměrně rozšířený a v době největší slávy do něj bylo zapojeno zhruba 700 škol. Byl ale primárně určený pro první stupeň základních škol a hodně stál na částečné fyzické přítomnosti našich pracovníků ve školách. Proto jsme začali souběžně vyvíjet Skoalu. Když jsme Abecedu peněz ukončili, nabídli jsme školám, které byly v programu zapojené, přechod do Skoaly.
Za krátkou dobu svého fungování Skoala vykazuje celkem impozantní čísla, na platformě jsou registrovány přibližně tři čtvrtiny českých základních a středních škol, pracuje s ní 15 tisíc učitelů a v minulém školním roce oslovila přibližně 400 tisíc dětí.
A jak se program propisuje do reálného života?
Nejdůležitější je samozřejmě to, jaký má Skoala skutečný dopad. Chceme vědět, co dětem přináší její využívání ve školách a zda se získané znalosti promítají i do jejich každodenního života – třeba do toho, jak přemýšlejí o penězích a jak s nimi nakládají. Skoala je ale v ostrém provozu teprve něco přes rok a změny v chování se projevují až v delším časovém horizontu. Na jejich vyhodnocení si proto ještě musíme počkat.
Už při vývoji Skoaly jsme věděli, že se učitelé finančního vzdělávání často obávají nebo nevědí, jak k němu přistoupit. Někdy mu také věnují jen několik hodin za pololetí, což je vzhledem k rozsahu tématu málo.
Jaké množství času je za vás adekvátní?
Nejsem si jistý, jestli se to dá určit. Skoala totiž neučí jen znalosti typu, co je úrok nebo reklamace. Kromě znalostí rozvíjíme mimo jiné i kritické myšlení dětí, jejich týmovou spolupráci nebo sebevědomí. Tyto skryté kompetence vychází z OECD rámce, z různých doporučení Evropské komise i ministerstva školství. Naše pojetí finančního vzdělávání je mnohem širší, než požadují či doporučují oficiální vzdělávací rámce. Věnujeme se například i fungování společnosti, také děti učíme zásadám bezpečnosti na internetu, nebo jak rozpoznat marketingové kejkle.
Ale abych se vrátil k vaší otázce, naší ambicí není primárně určit konkrétní počet hodin, spíš chceme vědět, jaké metodiky využívat, v jakém pořadí a jak na sebe mají navazovat. A to nám pomůže nastavit dopadová evaluace, kterou spustíme příští rok. Data plánujeme sbírat zhruba dva roky.
Odkdy doporučujete výuku finanční gramotnosti?
O penězích je ideální začít s dětmi mluvit už v předškolním věku. Když se bavíme o Skoale, tak si myslíme, že druhá nebo třetí třída je ideální čas začít s finančním vzděláváním. Lze je zařadit do hodin matematiky, ale i jiných předmětů. Ve Skoale používáme úrovně obtížnosti od A1 po B2, podobně jako je tomu u cizích jazyků podle společného evropského referenčního rámce. Nejvyšší úroveň B2 je určena pro střední školy.
Skoala nabízí mezipředmětové využití se spoustou aktivit zapojujících i žáky, jako jsou hry, kvízy a diskuse. Některé metodiky jsou určené například i do hodin angličtiny. Cílem je, aby se finanční vzdělávání stalo přirozenou součástí výuky, protože finanční rozhodnutí děláme v každodenním životě prakticky neustále.
Téměř 76 procent škol není málo. Máte na výukové materiály od učitelů zpětnou vazbu a reagujete nějak na jejich podněty?
Učitelé často bývají přetížení, a aby mohli finanční vzdělávání dobře učit, bylo potřeba jim jejich práci usnadnit. Proto je naším krédem přehlednost, jednoduchost a nápomoc. Když učitel Skoalu zná, dokáže se dnes na výuku připravit během pěti minut. Ale i když ji nezná, netrvá to o tolik déle.
Máte od učitelů na vaši platformu i nějakou zpětnou vazbu?
Zpětná vazba je pro nás extrémně důležitá, proto se neustále ptáme a testujeme. Máme panel asi 30 škol, které s námi intenzivně mluví a na Skoale pracovaly už v době vývoje a ovlivňovaly její podobu. Často jsme metodiky na základě jejich zpětné vazby upravovali, nebo dokonce měnili, protože jsme se třeba s prvním návrhem netrefili. Učitele máme přímo při vývoji a nepustíme na naši platformu nic, co by nebylo s nimi i dětmi otestováno.
Máme i dětský poradní board, protože děti mají trochu jiné požadavky než učitelé. Výuka musí být zábavná a interaktivní. Digitální produkty potřebují být pořád ve velmi blízkém kontaktu s cílovou skupinou a reagovat, protože jinak velmi rychle zastarávají.
Liší se výrazněji úroveň zapojení do programu Skoala podle regionů nebo typů škol?
V zásadě se tolik neliší. Dali jsme si hodně práce, aby v panelu byli zástupci škol z měst i vesnic a také školy ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných oblastí. Osobně mě velmi pozitivně překvapilo, že nevidíme žádné rozdíly mezi malými obcemi a velkými městy. A i věkové rozložení učitelů ukazuje, že koláč je rozdělený prakticky na pět stejných dílů.
Nabízíte nějaké možnosti finančního vzdělávání pro rodiče?
Svět financí je dneska úplně jiný než před 10 lety a učit se musí všichni. Děti i dospělí. Děti si z rodiny často přinášejí nezdravé finanční návyky. Můžeme je vzdělávat, ukazovat jim správné cesty, ale když vyrůstají v prostředí, kde se rodiče chovají jinak, kýžený efekt klesá.
S dětmi ve školách jsme se rozhodli začít proto, protože do nich musí chodit a je v nich prostor pro finanční vzdělávání. Dopad je mnohem rychlejší než přes dospělou populaci. A i když primární cílovou skupinou Skoaly jsou učitelé, podívat se do ní může každý. Máme tam spoustu interaktivních videí a her.
Aktuálně plánujeme ještě jednu novinku – Interaktivní centrum finančního vzdělávání. Otevře se v nové centrále, kterou Česká spořitelna buduje v Praze na Smíchově. V těchto exkluzivních prostorách vznikne „Financial Life Park“, jenž doplní Skoalu o zážitkový rozměr vzdělávání. V první fázi bude určen především školám, ale časem bychom rádi toto centrum zpřístupnili i dospělým.
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Chcete přispět k systémové změně finančního vzdělávání v Česku, co by se podle vás mělo změnit a jak toho lze dosáhnout?
Chceme, aby děti odcházely ze školy lépe připravené na finanční rozhodování v běžném životě. Aby uměly hospodařit s penězi, posoudit nabídku úvěru nebo rozpoznat finanční rizika. Proto usilujeme o to, aby finanční vzdělávání dostalo na základních i středních školách více prostoru a více se zaměřovalo na praktické situace, se kterými se děti v životě setkají.
K tomu je potřeba lépe propojit to, co od finančního vzdělávání očekává stát, s tím, co se skutečně učí ve školách. Chceme se podílet na úpravách rámcových vzdělávacích programů, zejména pro střední školy, pomáhat školám s jejich zaváděním do praxe a podporovat přípravu budoucích učitelů. Taková změna se ale neobejde bez spolupráce se státem, školami a pedagogickými fakultami. Naší ambicí je být u toho a aktivně ovlivňovat, jak bude finanční vzdělávání v Česku vypadat. Protože ve výsledku nejde jen o to, co děti o financích vědí, ale hlavně o to, jak s těmito znalostmi dokážou naložit.
Text vznikl ve spolupráci s Nadací České spořitelny.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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